Соратник Авакова заговорив про дефолт

Президент України Петро Порошенко замість роботи над підвищенням добробуту народу витрачав сили на «чвари і протистояння з прем’єр-міністрами» і парламентом, заявив 8 квітня нардеп від «Народного фронту», член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в інтерв’ю виданню Politeka.

«41% державного бюджету в цьому році – це повернення боргів. Так у нас держава Україна-банкрут. Завдання нового президента разом з парламентом і урядом – стабілізувати економічну ситуацію. Не виключаю, що доведеться державі Україна в наступному році оголошувати дефолт, тому що ми будемо не в змозі виплачувати таку величезну кількість боргів. Це моє припущення, я підкреслюю», – розповів він.

Геращенко додав, що якщо в Україні не буде економічного зростання 7-8% в рік, вона перетвориться у Венесуелу.

«Мільйони людей вже проголосували ногами, вони виїхали з країни, тому що не можуть знайти собі роботу… Потрібно відкрити країну для інвестицій, ударити по руках усім корупціонерам в правоохоронних органах. Але поки система не була на це налаштована. Правоохоронні органи часто використовуються до цих пір, щоб загнати якогось підприємця, якщо він підтримує не того політика на місцевому або державному рівні. Такого бути не повинно», – підсумував нардеп.

За даними Мінфіну, Україна в 2019 році повинна повернути кредиторам 317,47 млрд грн, в 2020-му – 266,07 млрд грн.

У державному бюджеті було заплановано, що станом на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 1,999 трлн грн (60% ВПП), гарантованого держборгу – 747,6 млн грн.