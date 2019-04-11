Користувачі Facebook зібрали досягнення Порошенко в алфавітному порядку

Серед досягнень на букву «А» користувачі соціальної мережі виділили армію, асоціацію з ЄС, антипутінську коаліцію, автокефалію, а також автоматичне відшкодування ПДВ.

«Б» – безвиз, банківська система, очищена від банків-пилососів, бюджети обласних центрів зросли в 2 рази, побутова корупція знижена, бум української музики, кіновиробництва і книговидання», – перераховується в алфавіті.

Крім того, серед основних досягнень Порошенко користувачі виділили відновлення економічного зростання, децентралізацію, світ у переважній більшості областей, реформу ЗСУ та економічну незалежність від країни-агресора.

Відзначимо, що «Алфавіт Порошенко» набирає популярності в соцмережах, широко обговорюється та доповнюється самими користувачами.

«Не знаю, на яку букву: ГПУ довела до судових вироків 2300 кримінальних справ по корупції», – зазначив користувач Shlomo Vasyliovych.

«Спасибі, скопіювала, доповнила антикорупційними органами та декларуванням чиновників і депутатів», – прокоментувала публікацію Світлана Самборска.