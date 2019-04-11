Стало відомо, хто першим вніс Зеленського у соцопитування

До мене такі чуйні (про те, що Ігор Гринів першим вносив Зеленського у соцопитування, — ред.) також доходили.

Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK розповів перший заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Ведуча поцікавилася, хто першим вніс у соціологічні опитування прізвище Володимира Зеленського, адже, як вона зауважила, ширяться чуйні, що це був Ігор Гринів (зараз — керівник виборчої кампанії Петра Порошенка).

У відповідь пан Березенко зауважив, що до нього також доходили такі чуйні.

Наталя Влащенко уточнила у пана Березенка, чи це було помилкою?

«Чому бути, того не можна завадити. Якщо це відбулося, значить воно б у будь-якому випадку сталося», – відповів Сергій Березенко.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбулися чергові президентські вибори. До другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

3 квітня Володимир Зеленський записавши ролик, у якому заявивши, що погоджується на дебати із Петром Порошенком, однак висловив низку вимог. Найперша – це має відбуватись на стадіоні НСК «Олімпійський». Своєю чергою, Петро Порошенко підкреслив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

Разом з тім, увечері, 4 квітня, переможець першого туру виборів Володимир Зеленський запропонував Юлію Тимошенко ведучою на дебати між ним та чинним Президентом. Після цього Порошенко вдруге відповів Зеленському: «Будь мужиком, приходьте на дебати».

Як повідомляли, під час засідання Погоджувальної ради ВРУ голова фракції БПП заявивши, що чинній Президент України Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14 квітня, і 19 квітня.