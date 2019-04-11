Банкіри пояснили, чому НБУ тягне курс долара вгору другий день поспіль

Валютні розпродажі іноземців більше не зміцнюють гривню і не закінчуються провалом курсу долара. Все якраз навпаки — долар росте другий день підряд: 10 квітня міжбанківський ринок закрився подорожчанням «американця» відразу на 14 копійок (вчора — на 5 копійок — до 26,83-26,87 грн./$.

Про це повідомив глава управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко, передає UBR.ua.

Валюту на міжбанку розкуповували практично з тією ж швидкістю, з якою її продавали. Профіциту не відчувалося.

«Сьогоднішній зростання курсу долара став продовженням вчорашнього тренда, заданого переважанням попиту над пропозицією, не переламаного навіть проплатами нерезидентів за гривневі ОВДП і скороченням гривневого ресурсу на коррахунках банків», — прокоментував UBR.ua ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Дивно, що в умовах підвищеного попиту на долар, його Нацбанк викуповував. Скарбники повідомили, що він сьогодні придбав близько $25 млн. в рамках 26,71-26,75 грн./$. Його дії пояснювали двома причинами:

спробою допомогти іноземцям, заводящим зараз долар в Україну, дорожче продати свою валюту;

гострим дефіцитом американської валюти в золотовалютних резервах НБУ, коли на дуже потрібна для виплат за зовнішнім держборгом України.

Відзначається, що нерезиденти знову працюють за вчорашній схемою, коли долар продається на піку свого зростання. Як і раніше, під викуп гривневих випусків держоблігацій: 9 квітня Мінфін розмістив їх на загальну суму 7,73 млрд. грн. Сьогодні останній день для оплати ОВДП, так що завтра іноземці вже не будуть завалювати міжбанк валютою.

Готівковий курс також підвівся з-за подорожчання безготівки. Середній курс продажу «американця» людям піднявся на 5 копійок, і він вийшов на 26,90-27,05 грн./$. Мінімальний цінник підвівся до 26,8470 грн./$, а максимальний залишився на 27,40 грн./$. Викуп валюти у людей проводився в рамках 26,40-26,90 грн./$.

При цьому банкіри були практично одностайні у своїх прогнозах.

«11 квітня міжбанк, швидше за все, відкриється у рамках 26,80-26,90 грн./$. Курс долара не повинен зростати. Зазвичай по четвергах-п’ятницях відбувається хоча б невелике зміцнення гривні», — вважає Юрій Гріненко.

Рівно такий же курсовий коридор на завтра заклав і Юрій Гріненко — 26,80-26,90 грн./$.