ЕС отсрочит прощание с Британией

Евросоюз согласился отсрочить Брекзит до 31 октября текущего года, передает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Теперь главы стран-членов ЕС должны согласовать свое решение с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Впрочем, если британский парламент ратифицирует соглашение о выходе, страна сможет попрощаться с Евросоюзом намного раньше — первого мая. Ранее Мэй просила отложить Брекзит до 30 июня.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого было принято решение о выходе из ЕС. Позже почти 6 миллионов британцев подписали петицию с призывом не покидать Европейский Союз.

Ожидалось, что страна “пустится в свободное плаванье” еще 29 марта, однако этого не произошло из-за разногласий в парламенте. Мэй лоббировала “мягкий” вариант расставания, ее оппоненты выступили против каких-либо сделок. В конце прошлого месяца британский парламент в третий раз отклонил план премьера по выходу из ЕС.