Совфед: Нетаниягу во главе Израиля отвечает интересам России

Российские власти и пресса не остались равнодушными к выборам в Израиле. Ближневосточная тема в этой стране сейчас довольно актуальна в свете участия российских войск в сирийской гражданской войне на стороне диктатора Асада, подавляющего революционное восстание подданных.

В свете оценок, согласно которым “Ликуду” удастся сформировать 65-мандатную коалицию, член международного комитета Совета федерации Олег Морозов прокомментировал ситуацию в Израиле российскому государственному информационному агентству “Новости”.

Политик сказал, что “на современном этапе лидерство Нетаньяху отвечает интересам большинства граждан Израиля и партнерским отношениям с Россией”. Морозов напомнил, что премьер Израиля 15 раз побывал в России за последние 10 лет, что является рекордом, “причем отношения между ним и нашим президентом носят очень доверительный характер”.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил свое мнение об израильских выборах, написав в “Фейсбуке”: “Если не произойдет сенсаций, Нетаньяху пойдет на 5 срок, что гарантирует достаточно жесткую, но предсказуемую линию в международных делах. Однако у нас получается вести диалог с правящими силами Израиля, могу это подтвердить по нашему парламентскому опыту: у нас все последние годы происходит весьма откровенный и продуктивный разговор с израильскими коллегами. Которые, в отличие, например, от американских сенаторов, при всех очевидных разногласиях в подходах к различным темам, ни в коем случае не уклоняются от общения, и умеют слушать и слышать собеседника. Поэтому, уверен, диалог будет продолжен и с новым составом Кнессета, и он станет существенным подспорьем общению лидеров наших государств”.

Джерело: 9TV