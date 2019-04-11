Реклама в вагонах метрополітену

Київський метрополітен – найпопулярніший вид транспорту, щодня перевозить майже півтора мільйона осіб. Понад 700 вагонів курсує по трьох гілоках, які перетинають величезну територію мегаполісу в усіх напрямках. Тема розміщення реклами у вагонах метро http://transport.adv-sonata.com/underground/ сьогодні актуальна як ніколи, оскільки дозволяє при досить скромному бюджеті взаємодіяти практично з усім населенням Києва протягом декількох тижнів.

З точки зору продуктивності даного виду розміщення реклами, вагон метро може успішно конкурувати з телебаченням і пресою. Можна сказати, що вагони метро перетворилися в серйознуий медіа-майданчик, що залучає сотні рекламодавців. Мільйони людей використовують підземку для щоденних поїздок на роботу та навчання, проводячи в вагонах в середньому 25 хвилин. Вимушена бездіяльність і замкнутий простір змушують пасажирів вчитуватися в зміст наклейок, розміщених на всіх доступних поверхнях – в простінках, в торцях і на склінні.

Розміщення реклами в вагонах метро – швидко окупає захід. Для порівняння: показ 30-секундного рекламного ролика в ефірі популярного телеканалу в прайм-тайм коштує 50 тис. грн. За ці ж гроші рекламодавець може замовити розміщення наклейки збоку від розсувних дверей в 706 вагонах на 2 тижні. За 14 днів через склади метро кілька разів пройде все населення столиці, люди побачать повідомлення більше 10 разів.

Пасажири, втомлені нудьгою під час поїздки в метро, вони завбачливо запасаються свіжою пресою і книгами, дехто розважається, використовуючи смартфон. Але більшість пасажирів відверто нудиться, розглядаючи різноманітні рекламні модулі, що розташувалися всюди – в торцях і на кватирках, на стеклах і дверях, з боків від дверей, а буває, що і на підлозі і стелі. Читання цікавої інформації – набагато більш корисне заняття, ніж банальна дрімота під стукіт коліс. Всі розміщені рекламні матеріали гарантовано будуть переглянуті і вивчені.

Брендування

Незважаючи на достатню ефективність наклейок, рекламодавці, які прагнуть яскраво виділитися на тлі конкурентів, вдаються до таких прийомів, як брендування і тематичне оформлення внутрішнього простору.

Не так давно один з вагонів Київського метрополітену був переобладнаний під «стадіон». На підлозі виявилося футбольне поле, сидіння зображували глядацькі трибуни, а табло на стінах показували рахунок матчу. Ця акція відбулася напередодні фінальної гри європейської першості, що пройшла на столичному стадіоні «Олімпійський».

Вагони метро активно використовуються маркетологами світу для проведення ексклюзивних акцій:

У Берлінських підземних поїздах пройшов показ мод.

У Чикаго внутрівагонное простір перетворили в оранжерею.

Китайці перетворили вагонні стіни в музей історії країни.

У Парижі панелі облицювали подарунковій папером.

Потяги метро Амстердама перетворилися в підводне царство.