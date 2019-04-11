Унікальна реклама на білбордах: як знайти гідного партнера

Гарна реклама на білбордах outdoor.adv-sonata.com/catalog/billboard/ – це завжди плід поглибленого співробітництва команди дизайнерів і рекламодавця, що довіряє експертному судженню професіоналів. Рекламне агентство «Соната» пропонує вам невелику колекцію приголомшливих випадків використання рекламних щитів.

Невже хтось із рекламодавців реально сподівається, що водії і пасажири читають все щити, що зустрічаються їм на шляху? Наївно думати, що люди відкриті для інформації, яка мелькає за вікном автомобіля з періодичністю раз в 10 секунд. Потрібно дуже постаратися, щоб ваша реклама на білбордах звернула на себе увагу учасників дорожнього руху. Для цього щит повинен отримати якісь небачені до цього властивості.

Словацькі рекламісти на цьому шляху зробили крок далі за всіх. У містечку Банська-Бистриця на базі білбордів побудували будиночки для бездомних. Знедолених поселили всередині досить затишних боксів, зовнішні стіни яких є рекламними щитами.

Піднятися всередину свого будиночка людина може по високих сходах. У будинку є вікна, всередині є ліжко, шафа, полиці. Між собою такі будинки-білборди пов’язані акуратною доріжкою, що пролягає вздовж узбіччя. Автори проекту дуже розраховують, що перший вдалий досвід буде поширений на всю країну. Дійсно, такі щити користуються величезною увагою автомобілістів, і до того ж частково вирішують проблему облаштування житла для нужденних.

Один із трендів в області зовнішньої реклами – застосування статичних блискучих елементів, що привертають увагу оточуючих. Використовуються світловідбиваючі смуги по периметру, блискітками покриваються частини зображення.

У Ванкувері пішли ще далі, буквально задрапувавши всю поверхню білборду дев’ятьма тисячами гранованих скелець, що імітують діаманти. Ця реклама кликала людей відвідати виставку «Наука в світі скарбів». Звичайно, такий щит, підсвічений до того ж потужним прожектором, не помітити просто неможливо.

Проблема глобального потепління, танення льодів і нового всесвітнього потопу давно прийшла в кінематограф. Коли прем’єра чергового фільму-катастрофи повинна була відбутися в Мумбаї (Індія), місцеві креативщики не придумали нічого кращого, ніж притопити білборд з рекламою кіно в море. Океан, що омиває узбережжя, змусили зіграти драматичну роль, і напівзатоплений щит відразу став місцевою визначною пам’яткою.

Коли знаменита джинсова фірма Левіс вирішила нагадати покупцям про себе, дизайнери буквально натягнули джинси величезного розміру на рекламний щит. Спостерігач міг розглянути і великі надійні гудзики, і обстроченние петельки, і потужні шви.

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