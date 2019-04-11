Стали відомі зарплати топ-менеджерів держкомпаній

Найвищі зарплати отримують топ-менеджери «Нафтогазу», «Укрзалізниці» і «Енергоатому». Про це свідчать дані рейтингу «Економічної правди», складеного на підставі інформації, отриманої від компаній.

Так, зарплата лідера рейтингу Андрія

Коболєва становить близько 19,2 млн грн в рік за даними, які він сам

надав в Facebook. У той же час, в публічному звіті компанії за 2017 рік вказано,

що разом з окладом і преміями річний дохід Коболєва склав 47,1 млн грн.

На другому місці голова «Укрзалізниці» Євген

Кравцов. У 2018 році він отримав 7,27 млн гривень, на місяць – 606,2

тис. гривень.

Третє місце посів голова «Енергоатому» Юрій

Недашковський, який керує підприємством з 2014 року. Його

річний дохід від управління підприємством в 2018 році склав 7,26 млн гривень,

що в розрахунку на місяць становить 605,5 тис. гривень.

У п’ятірку найбільш високооплачуваних чиновників також увійшли

голова НЕК «Укренерго» Всеволод

Ковальчук (6,15 млн гривень на рік та 513 тис. гривень на місяць) і

керівник конструкторського бюро «Південне» імені Янгеля Олександр Дегтярьов (5,5

млн гривень на рік і 459,1 тис. гривень на місяць).

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Кабмін продовжив контракт з Коболевым, знизивши йому в два рази зарплату.

Також стало відомо, що вище керівництво

«Укренерго» нарахувало собі премій на десятки мільйонів гривень.