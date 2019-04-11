Стали відомі зарплати топ-менеджерів держкомпаній

Найвищі зарплати отримують топ-менеджери «Нафтогазу», «Укрзалізниці» і «Енергоатому». Про це свідчать дані рейтингу «Економічної правди», складеного на підставі інформації, отриманої від компаній.
Так, зарплата лідера рейтингу Андрія
Коболєва становить близько 19,2 млн грн в рік за даними, які він сам
надав в Facebook. У той же час, в публічному звіті компанії за 2017 рік вказано,
що разом з окладом і преміями річний дохід Коболєва склав 47,1 млн грн.
На другому місці голова «Укрзалізниці» Євген
Кравцов. У 2018 році він отримав 7,27 млн гривень, на місяць – 606,2
тис. гривень.
Третє місце посів голова «Енергоатому» Юрій
Недашковський, який керує підприємством з 2014 року. Його
річний дохід від управління підприємством в 2018 році склав 7,26 млн гривень,
що в розрахунку на місяць становить 605,5 тис. гривень.
У п’ятірку найбільш високооплачуваних чиновників також увійшли
голова НЕК «Укренерго» Всеволод
Ковальчук (6,15 млн гривень на рік та 513 тис. гривень на місяць) і
керівник конструкторського бюро «Південне» імені Янгеля Олександр Дегтярьов (5,5
млн гривень на рік і 459,1 тис. гривень на місяць).
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Кабмін продовжив контракт з Коболевым, знизивши йому в два рази зарплату.
Також стало відомо, що вище керівництво
«Укренерго» нарахувало собі премій на десятки мільйонів гривень.