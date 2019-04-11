Комерційному директору «Трейд Коммодити» суд продовжив обов’язки

Володимиру Гарькавому, комерційному директору ТОВ «Трейд Коммодити», якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 50 мільйонів гривень Міністерства оборони на закупівлю палива, продовжили обов’язки. Таке рішення прийняла слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Марія Зелінська, повідомляє «Слово і діло».

Такі заходи просив прийняти перший заступник керівника

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук з-за того, що

зараз підозрювані знайомляться зі справою.

«Вивчивши клопотання, суддя Зелінська його задовольнила і

продовжила дію таких обов’язків», – пише ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що експертиза підтвердила, що при закупівлі Міністерством оборони України палива у «Трейд Коммодити» мало місце розкрадання 149 млн грн.

Нагадаємо, що соратник нардепа Олександра Грановського і

бізнесмен Андрій Адамовський є інвестором даної

компанії.

А міністр оборони Степан Полторак заявляв, що якщо вина його

підлеглого в скандалі навколо розкрадання 149 млн грн буде доведена, він

готовий піти у відставку.