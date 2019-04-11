Загорілася мікрохвильова: у Києві на Дорогожичах сталася пожежа в квартирі

У середу, 10 квітня, в Києві на Дорогожичах сталася пожежа. За попередньою інформацією, в квартирі на восьмому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Орловській, 4/6 загорілася мікрохвильова піч і вогонь поширився по кухні. На щастя, ніхто не постраждав.

Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 22:15. За словами рятувальників, осередок займання знаходився на кухні. Мешканці квартири повідомили, що загорілася мікрохвильова піч і від неї вогонь перейшов на кухонні меблі.

Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце інциденту і вже в 22:35 вогонь був повністю ліквідований. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У приміщенні, в якому сталася пожежа, помічені незначні пошкодження.

На місці працювали три одиниці пожарноспасательной техніки, патрульні та карета швидкої допомоги. Точну причину трагедії з’ясовують.