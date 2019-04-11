Дебати 14 квітня не відбудуться, їх технічно не встигнуть підготувати, — політолог

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком не встигнуть підготувати до 14 квітня. Таку думку в ефірі програми Громадського «Нині вже» висловив політолог Володимир Фесенко.

«Дебати відбудуться, якщо до початку наступного тижня, не пізніше вівторка, команди двох кандидатів домовляться між собою», — сказавши він.

На коментар журналістів, що 14 квітня Порошенко назвав «ключовою датою» проведення дебатів і чекатиме в цей день на Зеленського, Фесенко вказав, що дебати вже не встигнуть підготувати до цього дня. «Я можу точно сказати, що 14 не буде, просто вже неможливо провести. Як мінімум півтори доби, ну майже два дні потрібно, щоб технічно підготувати стадіон до дебатів, а до цього треба домовитися — як дебати відбуваються», — сказавши він.

«За 14 я скептик, 14 точно не відбудуться», — додав Фесенко.

Якщо ж Порошенко все ж прийде на «Олімпійський», за словами політолога, «буде шоу: я прийшов — тебе нема» (такою фразою відреагував Порошенко на ті, що Зеленський не прийшов здавати аналізи на стадіон).