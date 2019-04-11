У Чехії планують надавати фармацевтичну допомогу “на дому”

У Чехії може запрацювати нова послуга – фармацевтична допомога “на дому”.

З відповідною пропозицією виступила Асоціація фармацевтів Чехії.

“В її рамках фармацевт зможе відпустити лікарський засіб, так і забезпечити особистий контакт і всеосяжну професійну допомогу, на яку мають право всі пацієнти, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями”, – пише видання.

У той же час, представники Асоціації європейських аптек, що надають послуги з поштою і співробітники першої онлайн-аптеки в Чеській Республіці виступили із зустрічною пропозицією – дистанційна доставка рецептурних ліків.

Прихильники введення поштової доставки посилаються на практику передових європейських країн, таких як Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Данія (і в найближчому майбутньому Польща).

“Крім забезпечення доступності для деяких груп пацієнтів, така форма роботи ще і дозволить фармацевта не поспішаючи, в спокійній обстановці оцінити правильність призначення, виявити протипоказання і помилки, які можна виправити після консультації з лікарем і, можливо, замінити лікарський засіб”, – йдеться в повідомленні.

Можливе нововведення вітає Народний рада осіб з обмеженими можливостями Чеської Республіки.

“Для багатьох з нас аптека (фізично) недоступна, але нам часто потрібні ліки за рецептом… Я не був в аптеці вже 10 років, мені допомагали асистенти”, – каже голова організації Вацлав Краса.

За його словами, безкоштовна доставка ліків людям з інвалідністю надасть можливість “значної фінансової економії для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, які більше не будуть залежати від платних послуг третіх осіб”.

Дискусії щодо доцільності запровадження дистанційної доставки рецептурних ліків тривають. Проти нововведення виступила Асоціація фармацевтів Чехії, Чеське фармацевтичне співтовариство, Група лікарняних фармацевтів, фармацевтичні факультети Карлового університету, Університету Брно, Об’єднання студентів-фармацевтів Чехії.

Нагадаємо, депутати українського парламенту ініціювали комплексну аптечну реформу. Вона передбачена законопроектом №8591-д, який, серед іншого, спрямований на боротьбу з монополією мережевих аптек і на боротьбу з високими цінами на ліки.