Юрій Горбунов чесно розповів про стосунки з Катею Осадчою

Юрій Горбунов у відвертому інтерв’ю розкрив деякі подробиці про стосунки з Катериною Осадчою.

«На початку наших відносин ми з Катею були знайомі вже 10 років. Але за ці 10 років ми жодного разу не працювали разом. Тобто Катя брала у мене інтерв’ю, ми бачилися на якихось вечірках, заходах, але те, що вона буде моєю дружиною, мені ніколи в голову не приходило. А потім вперше в житті ми разом попрацювали на «Голосі» — і ось результат», — поділився Горбунов.

Також він розповів, що дружина його надихає і завжди мотивує.

«Катя — така людина, яка легко приймає рішення, менше стурбована. От вона до всього ставиться простіше, і я вчуся цього в неї. Будь-яку проблему можна сприймати як «ого-го, кінець світу», а можна — «нічого страшного». Ось Катя легко до всього ставиться, і мені це імпонує», — додав артист.

Горбунов заявив, що не потребує відпочинку від дружини і сина.

«У відносинах немає особистого простору. Відносини для того і є, щоб ти своє «я» перетворив на «ми». І коли у власному просторі тобі комфортно з другою половиною, це і є твій простір. А якщо дуже хочеться побути на самоті, то можна це зробити де завгодно. Але у мене такого бажання немає, я, навпаки, із задоволенням проводжу час в компанії з дружиною, з сином», — додав він.