Від початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 59 людей, – МОЗ

В Україні від початку епідемічного сезону від грипу померли 59 людей, зокрема чотири людини померли минулого тижня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. На даний час, за даними МОЗ, показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися. «За минулий тиждень захворіли майже 127 тисяч людей.

Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 161 539 людей», – йдеться у повідомленні МОЗ від 10 квітня.