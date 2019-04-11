Зеленського готові підтримати 61% українців, Порошенко — 24%, — опитування групи «Рейтинг»

За кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 61% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка – 24%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в четвер результатами соцопитування, при цьому 15% респондентів не визначилися.

У той же час, з числа всіх опитаних 51% українців має намір голосувати у другому турі Ст. Зеленського, 21% — за П. Порошенко, 18% — поки не визначилися, а 10% — не мають наміру голосувати.

В опитуванні також наводяться дані по електоральним уподобанням тих, хто визначився з вибором. Так, серед тих, хто має намір голосувати у другому турі і вже визначився, 71% — за Ст. Зеленського, 29% – за П. Порошенко.

Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях. Крім того, він є лідером серед мешканців сходу, півдня та центру країни. У той же час на заході України позиції обох кандидатів майже рівні.

Згідно з даними соцдослідження, 61% опитаних вірять, що наступним президентом України стане Зеленський, 17% — Порошенко. Ще 22% не визначилися з відповіддю.

Серед електоральних груп кандидатів, які набрали значні результати в першому турі, відносна більшість переконана, що майбутнім главою держави стане Зеленський. У середовищі прихильників Порошенко половина впевнені в перемозі свого фаворита, але одночасно чверть вірять в перемогу Зеленського.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 5-10 квітня 2019 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів, особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження — не більше 1,8%