Може спустити все на гальмах: журналіст пояснив, чому для України важливий сильний президент

Напередодні другого туру президентських виборів в Україні, який призначений на 21 квітня 2019 року, в соціальних мережах триває бурхлива дискусія між прихильниками вийшли у другий тур кандидатів — чинного президента України Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського. Раніше обидва кандидати подали заявки на проведення дебатів на НСК «Олімпійський».

Втім, є експерти, які кажуть, що прізвище президента як такого не має особливого значення. Мовляв, Україна — парламентсько-президентська республіка і глава держави одноосібно нічого не може вирішувати і що після того, як восени цього року відбудуться вибори до Верховної Ради, йому доведеться домовлятися з народними депутатами.

З такою точкою зору категорично не погоджується відомий український журналіст Павло Казарін. За його словами, в Україні немає інституцій, які б стабільно працювали незалежно від того, хто перебуває біля керма».

«Якість роботи кожного відомства визначається фігурою керівника. Медична реформа можлива лише до тих пір, поки міністерство очолює Уляна Супрун. Система „Прозорро“ продовжує жити лише тому, що на це є політична воля. „Нафтогаз“ виграє суди у „Газпрому“ лише завдяки тому, що команду юристів прикриває Андрій Коболєв», — пише він на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він порівняв діяльність глави держави в рамках своїх повноважень з управлінням кораблем — кожна маніпуляція зі штурвалом буде давати ефект. «Зрештою, ми спостерігали все це протягом п’яти останніх років. Якщо у президента була політична воля домогтися томосу — на наших очах творилася Православна церква України. А якщо у президента не було прагнення реформувати СБУ — це відомство зберігало свою колишню структуру», — пише Павло Казарін.