Сооснователь “Квартала” Манжосов впервые после конфликта с Зеленским выйдет на пресс-конференцию

Это первое публичное выступление Манжосова после конфликта со студией в 2013 году

Сегодня, 11 апреля, в Киеве состоится пресс-конференция Дениса Манжосова – друга детства Владимира Зеленского, сооснователя “95 Квартала”.

В частности, он расскажет, как и почему разошлись его пути с Владимиром Зеленским, другом детства, партнером по КВН и “95 Кварталу”, что происходит за кулисами, есть ли у студии покровители. Манжосов ответит на вопросы журналистов о кандидате Зеленском, и его окружении, прокомментирует скандал вокруг сдачи анализов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре ИА “Украинские Новости” (ст. м. “Дворец спорта”, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж). Начало в 15:30.

Напомним, конфликт, в результате которого Денис Манжосов покинул “95 Квартал”, произошел в начале 2013 года. В пресс-службе “Квартала” тогда ограничились сообщением, что прекращают сотрудничество с Манжосовым. Пять лет бывшие коллеги не поддерживают отношения.

Джерело: Українські новини