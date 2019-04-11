У Судані заарештували прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр Судану Мухаммед Тахер Ииля, що зайняв цей пост менше двох місяців тому, і ще більше 100 осіб з оточення президента Омара аль-Башира заарештовані в суданській столиці Хартум.

Згідно з інформацією видання, затримали як діючих, так і колишніх високопоставлених осіб.

Серед них – голова президентської гвардії, екс-міністр оборони Абдель Рахім Мухаммед Хусейн, керівник правлячої в країні партії “Національний конгрес” Ахмед Харун, колишній віце-президент Судану Алі Осман Таха.

Про місцезнаходження самого Омара аль-Башира поки точних відомостей немає. За одними даними, він поміщений під домашній арешт військовими, які вчинили в країні переворот. З’являлася інформація про те, що він залишив країну. Разом з тим, його літак був затриманий в середу ввечері в аеропорту Хартума, коли аль-Башир намагався вилетіти в одну з сусідніх країн.

Незабаром очікується, що представники армії пояснять ситуацію, але поки повідомлень немає, і, за деякими відомостями, причина цього – невизначеність в тому, хто очолить перехідний рада в країні.