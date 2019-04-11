На Чернігівщині на розкраданні дизпального і бензину викрили чиновника ДСНС

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України викрили керівника одного зі структурних підрозділів управління ДСНС в регіоні на систематичному розкраданні державних паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, начальник відділу матеріального забезпечення аварійно-рятувального загону спеціального призначення продавав місцевим жителям талони на пальне, призначене для екстрених виїздів бригад рятувальників. Чиновник встиг реалізувати більше трьох тисяч літрів дизпального і бензину різних марок та завдав державі збитків в розмірі понад 100 тисяч гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення службовцю про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу”, – розповіли в СБУ і зазначили, що слідчі дії для встановлення всіх обставин справи тривають.