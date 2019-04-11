У Франції набув чинності закон по боротьбі з хуліганами

Утверджденный французьким президентом Еммануелем Макроном так званий “антихулиганский” закон, направлений на протидію агресивним учасникам маніфестацій, набув чинності у Франції.

“Закон, спрямований на зміцнення та гарантування підтримання громадського порядку під час демонстрацій, опублікований в Офіційному журналі і набув чинності сьогодні вранці”, – написав Кастанер.

Він підкреслив, що даний закон “гарантує французам безпека і захищає їх від насильства”.

“Це закон, який захищає наші інститути і наші свободи”, – додав міністр.

Раніше влада Франції на тлі протестів “жовтих жилетах”, які часто супроводжуються погромами, оголосили про підготовку законодавства, яке має істотно посилити покарання для учасників заворушень під час демонстрацій.

Підготовлений урядом документ отримав в середині березня підтримку французького парламенту в першому читанні. Пізніше міністр по зв’язках з парламентом Марк Фресно заявив, що другого читання законопроекту в парламенті не буде.

При цьому конституційний рада Франції відмовився затвердити статтю, яка дозволяє префектам при певних умовах забороняти участь у демонстраціях особам, становлять особливу загрозу суспільству. Викликала найбільші суперечки 3-я стаття передбачала дати префектам право забороняти участь в акції протесту кожному, хто “представляє серйозну загрозу для громадського порядку”. За недотримання цієї заборони передбачалося тюремне ув’язнення на строк до шести місяців і штраф у розмірі 7,5 тисяч євро.

Між тим конституційний рада схвалила кілька інших статей закону, які також отримали неоднозначні оцінки. Одна з них стосується запровадження покарання для тих, хто з’явиться на акції протесту з закритим хусткою особою: до 15 тисяч євро, а також можливість тюремного терміну. У “антихулиганском” законі також прописуються правила обшуків в районах маніфестацій на наявність предметів, які можуть використовуватися в якості зброї.