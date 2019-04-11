«Знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки», — Лукашенко про ставлення Росії до Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв деякі дії російських партнерів щодо закриття ринку для Білорусі з санкціями.

Про це він заявив сьогодні на нараді з економічним блоком уряду.

«Коли отримав перелік питань, що мене дивує: останнім часом (може, ЗМІ брешуть, може, фахівці доповідають мені криву інформацію), але я кожен день чую і читаю інформацію, що наш основний торговий партнер (вони люблять називати себе партнери) все більше і більше вводить санкцій проти Білорусі, — сказав Лукашенко. — Самі перебувають під санкціями і засуджують це, і я тут абсолютно підтримую. Але в той же час подібною зброєю воюють проти своїх найближчих союзників».

«То одне підприємство закрили, то інше. Потім те чи морква, чи салат, то вже огірки не сподобалися. Чи То у них є підозра, що ми поставляємо не звідти. І кожен день відбувається закриття наших підприємств. Нам закривають ринок», — зазначив Лукашенко.

Він навів приклад, як надійшла білоруська сторона рік чи півтора тому, коли фахівці доповіли, що в аварійному стані знаходяться нафтопровід і нафтопродуктопровід, які йдуть через Білорусь. «Саме по нафтовій галузі. І нам треба було б на кілька днів закрити для ремонту ці нафтопроводи. Але ми ж не вчинили так. Ми розуміли, що це завдасть шкоди Російській Федерації. І тоді я доручив працювати в аварійному порядку, але не перекривати ці дороги, по яких транспортується головний експортний продукт Російської Федерації — нафта», — розповів білоруський лідер.

Лукашенко, звертаючись до віце-прем’єра Ляшенко, сказав: «Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи та нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте. Тому що те добро, яке ми робимо для Російської Федерації, воно нам постійно обертається злом. Там вже знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки».