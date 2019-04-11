Ковальчук Віталій: збанкротить Порошенко «мережевий» фальсифікатор Банковій? Частина 2

Від Кучми до Порошенка: шлях «стрибунця»

Маючи за спиною тестя, користувався прихильністю самого президента Кучми, Віталій Ковальчук зумів уникнути багатьох неприємностей, що обрушилися на нього після афери з підприємством «Укрнафтопродукт». Тоді на Ковальчука навіть заводили кримінальну справу, але воно було закрито після безпосереднього втручання Леоніда Даниловича.

Змінивши за перше півріччя 1997-го дві роботи (у недержавному пенсійному фонді та в інвестиційній компанії), Ковальчук перестрибнув у крісло віце-президента ЗАТ «Інвестиційна компанія «Нафтаэнерго Інвест», куди його прилаштував все той же Петро Мірошников. Дана структура виконувала функції фірми, яка повинна була заволодіти акціями інших підприємств. І таким підприємством стала Акціонерна холдингова компанія (АКХ) «Укрнафтопродукт», створена в січні 1998 року на базі Українського об’єднання по забезпеченню нафтою і нафтопродуктами». У власності АКХ перебувай пакети акцій обласних «Нафтопродуктів», у тому числі контрольний пакет «Херсоннафтопродукт» — на який і націлилися аферисти.

До речі, за даними SKELET-info, Жуків і Мінін займалися нелегальними поставками зброї на Балкани – і якраз тоді, коли ковальчуковский тесть Куратченко був заступником міністра ВПК і конверсії. Збіг? Але крім цього, ОЗУ Мініна-Ангерта займалося нафтою – зокрема, прибравши до рук Одеський НПЗ ” і ВАТ «Ексімнафтопродукт». Останнім входило до складу АКХ «Укрнафтопродукт», але було «отжато» у нього по все тій же схемі: декілька офшорних фірм, пов’язаних з «Морським банком» (контрольованим ОЗУ Ангерта-Жукова), увігнали АКХ в борги – і потім забрали за ці борги акції «Ексімнафтопродукт». Цілком можливо, що в ході цього вони зверталися за консультаціями або навіть до таким майстрам подібних афер, як Ковальчук і Мірошников. Тим більше, що ті вже займалися дерибаном АКХ «Укрнафтопродукт» для інших замовників.

В ході цього були створені кілька однойменних фірм: ТОВ, ЗАТ, ТД і т. д. Цікаво ось що: восени 1999-го Ковальчук звільнився з «Нафтаэнерго Інвест», яка трансформувалася в «Нафтопродукт України», і цілих два роки «околачивал груші» на посаді директора «Фонду підтримки регіональних ініціатив». Чим він займався в цей час насправді, залишається загадкою. Але далі сталося ось що: «Нафтопродукт України» отримав 41% акцій АКХ «Укрнафтопродукт», і зокрема контроль над Херсонським НПЗ, для чого через ТД «Укрнафтопродукт» 60% акцій НПЗ були продані всього за 6,3 мільйона доларів українсько-казахської компанії «КазахОйл-Україна», керівником якої був Петро Мірошников! Після цього відбувся фактичний захоплення АКХ «Укрнафтопродукт»: Мірошников став його президентом, а Ковальчук – головою правління. А потім, як фінал афери, управління Херсонським НПЗ було передано російській компанії «Альянс», чиїм власником був Муса Бажаєв. Хоча брати Бажаевы (Зія Бажаєв загинув у 2000-му в авіакатастрофі разом з Артемом Боровиком) і вважалися промосковськими чеченцями, вони були пов’язані зі всіма змінними владою Чечні, включаючи сепаратистів. Через фірми Бажаєвих здійснювалося чимало нафтових схем, у тому числі пов’язаних з казахськими компаніями. Все дуже просто: іноді чеченська нафту продавалося як казахська, а іноді і навпаки.

Але це вже тонкощі тіньового бізнесу, а от у 2003 році Петро Мірошников очолив вже компанію «Альянс-Україна», яка змінила «КазахОйл-Україна». Ковальчук ж міцно сидів у кріслі голови правління АКХ «Укрнафтопродукт» до літа 2005 року, і ці 4 роки стали рекордом в його трудовій біографії, тому що так довго він не пропрацював більше ніде! За цей час він встиг також збанкрутувати знаходилися в структурі «Укрнафтопродукту» підприємства ПАТ «Луганськнефтепродукт» (збитки 10,5 мільйонів гривень) та ПАТ «Кримнафтопродукт» (крім збитків, підприємство за копійки здавало в оренду свої приміщення і територію). І хоча всі ці афери навколо «Укрнафтопродукту» були очевидні та кричущі (пізніше деякі операції по передачі акцій були скасовані судами), Ковальчук, завдяки тестю, перебував під захистом «найвищої даху».

У 2013 році був опублікований список підприємств, який за роки своєї плідної роботи юристом, керівником або співвласником, навмисне розорив Віталій Ковальчук. Крім вищезгаданого АКХ «Укрнафтопродукт» та його регіональних підрозділів, у списку згадувалися ТОВ «Проксі Трейдинг» (ЄДРПОУ 31380139), ТОВ «Транспортні системи Тавриди» (ЄДРПОУ 32125955), ТОВ «Південні транспортні системи» (32125248). Згадувалися також підприємства сімейного бізнесу Ковальчуків, такі як клініка «Вікторія», які за схемами хитрим юриста-афериста регулярно декларували збитковість, щоб ухилитися від податків.

«Відзначився» Ковальчук і на другому Майдані. У той час як особисті «титушки» Кличко і Палатного охороняли від надто радикальних революціонерів дорогі бутіки в центрі Києва, Ковальчук з активістами «Удару» вирішив спорудити власну барикаду, на розі Шовковичної та Богомольця. Єдине, що вона перепиняла – це дорогу додому мешканцям тамтешніх будинків. І ось що цікаво: коли МВС вирішило таки взяти цю барикаду, то Ковальчук дивним чином залишив її за 10 хвилин до штурму, нікому нічого не сказавши. Також учасники Майдану згадують, що коли у Василькові заарештували активістів «Удару», яким Ковальчук доручив блокувати там рух на дорогах, то він так і не спромігся хоча б спробувати виручити з КПЗ, навіть не направив до них адвокатів.

Свій талант афериста і інтригана Ковальчук продемонстрував і на виборах 2014 року. Він був одним з тих, хто умовив Кличко відмовитися від участі в президентських виборах на користь Порошенка. Після чого сам влаштувався начальником виборчого штабу Петра Олексійовича. Ковальчук був присутній на таємній «історичної зустрічі» у Відні 22 квітня 2014 року, де спонсори «Удару» Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін, разом з Кличком, більше доби обговорювали нюанси свого союзу з Петром Порошенком.

Саме Ковальчук був автором схем, які допомогли Порошенко перемогти в першому ж турі з результатом 54%. «Секрети» цього успіху так і не були озвучені, але численні джерела SKELET-info повідомляли таке: так як Порошенко був єдиним кандидатом від «майданних сил» (крім націоналістів і радикалів), то його перемога була заздалегідь визначена домовленістю, залишалося тільки «намалювати» потрібний результат. І останнім якраз старанно займалися ЦВК і виборчий штаб Порошенка на чолі з Ковальчуком. Так що досвід «накрутки результатів» у нього великий, і він знову використав його в 2019 році.

Саме Ковальчук був організатором атаки проти Юлії Тимошенко в квітні-травні 2014 року, з метою її політичного усунення як конкурента Порошенко. Для цього Ковальчук пішов на прямі публічні звинувачення.

Зблизившись в ході президентських виборів з Порошенком і його «сім’єю», Ковальчук вирішив перейти до них на службу. І перше, що він зробив – це Порошенко подарував його парламентський блок. Справа в тому, що рейтинг «Солідарності» навіть влітку 2014 року ледь сягав 10%, що для пропрезидентської партії було замало. І тоді Ковальчук заявив пресі про те, що «УДАР» піде на парламентські вибори єдиним блоком з «Солідарністю», при цьому Кличко очолить виборчий список блоку. Кличко, який тоді був мером Києва і не збирався йти з цієї посади у парламент, був розлючений самоуправством Ковальчука. Але під крики «слава Україні!» процес об’єднання «Удару» і «Солідарності» вже пішов, і Кличко довелося змиритися з тим, що Порошенко, за допомогою Ковальчука, фактично вкрав у нього партію. Відносини Кличко і Ковальчука після цього зіпсувалися, але Ковальчук не засмутився, адже він став одним з довірених осіб президента Порошенко! І 24 грудня 2014 року він отримав посаду першого заступника глави Адміністрації президента.

Життя в шоколаді

Тим не менш, Порошенко безмежно довіряв Ковальчуку, наділяючи його величезними повноваженнями – як офіційними, так і неофіційними. Так, під час політичної кризи між Банковою і урядом Яценюка, Ковальчука готували у віце-прем’єри, який би став таким собі «смотрящим» в Кабміні. Яценюк цього категорично заперечував, а після його відставки Ковальчука все ж приставили до Кабміну, але в якості представника президента. Навіщо? Невже Порошенко довіряє Ковальчуку більше, ніж Гройсману? А протягом чотирьох років роботи першим заступником голови Адміністрації, Ковальчук курирує роботу голів обласних ОДА. ЗМІ писали про це так:

Подальші успіхи Віталія Ковальчука на ниві «тендерного бізнесу» та інших корупційних схем залежали від того, хто стане наступним президентом України. Здавалося б, він сам був зацікавлений в переобранні Петра Порошенка, адже «нова мітла» може не тільки змести його з хлібної посади, але й посприяти порушення проти Ковальчука численних кримінальних справ – як кажуть, є за що! І дещо з його методів досягнення мети достатньо продумані. Наприклад, модернізована система скупки голосів.

Однак не всі ідеї Ковальчука пішли на користь іміджу Порошенка. Мова про те, що український президент взяв на озброєння радикальну антиросійську риторику, захопившись віртуальної словесної «боротьбою з агресором», саме за порадою Ковальчука. Який таким чином хотів, щоб навколо Порошенка консолідувалися голоси «патріотичних виборців». За інформацією деяких джерел SKELET-info, Ковальчук навіть був автором ідеї томосу, тобто перетворення невизнаної УПЦ КП в митрополію канонічного Константинопольського патріархату. Однак Ковальчук сильно прорахувався, оскільки, погрожуючи з трибунѕ кулаком знаходиться десь далеко в Москві Путіну, Порошенко виглядав не стільки патріотично, скільки безглуздо. Так і прихильників світу в Україні виявилося в рази більше, ніж бажаючих воювати до переможного кінця. І в результаті Порошенко залучив лише голоси «партії війни», та й то в основному її «диванних бійців». Фактично, з вини Ковальчука, Порошенко політично збанкрутував. А це вже прямо загрожувало йому та іншим банкрутством: втратою влади, а потім і значної частини бізнесу (тіньового вже точно), а може бути і свободою.

Міняти імідж за кілька тижнів до виборів було вже пізно, так що команді Порошенко залишалося одне: сподіватися на підкуп виборців, а також на схеми Ковальчука, які він приготував на день голосування і ніч підрахунку голосів. Приготував, добре розуміючи, що зараз не 2014 рік, і Порошенко не єдиний кандидат від перемогли на Майдані сил, а значити відверті фальсифікації приведуть до вибуху обурення і загрозу дестабілізації. Але цікаве питання: а чи не готував чи Ковальчук заздалегідь банкрутство Порошенко, за завданням від іншого кандидата – який запропонував йому щось більш привабливе, ніж пост заступника глави Адміністрації?

Сергій Варіс, для SKELET-info