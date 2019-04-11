Зеленський не піде 14 квітня на стадіон до Порошенка, а 19-го пропонують телеміст, якщо президент не приїде на «Олімпійський»

Дебати між кандидатами в президенти можуть пройти по телемосту в прямому ефірі. Про це заявив глава штабу Володимира Зеленського Іван Баканов в ефірі телеканалу «Прямий».

«Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно все хочуть з нами продебатувати, щоб ні у кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст», — сказав він.

За його словами, якщо Порошенко буде в студії на «Громадському», а Зеленський на території НСК «Олімпійський», «можна поєднати картинки і продебатувати один з одним в прямому ефірі».

У той же час глава фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Зеленський відмовився від участі в дебатах 14-го числа. У Порошенка назвали відмову від участі в дебатах за бажанням Порошенко 14 квітня «неготовністю і бажанням сховати кота в мішку».