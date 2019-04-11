Возьму сколько нужно: постпред России в Совбезе ООН позволил себе хамское заявление. ВИДЕО

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя грубо ответил на попытки постпреда Германии, которая возглавляет Совет Безопасности, ограничить время его выступления.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Небензя на попытку постпреда Германии ограничить его выступление с помощью песочных часов: «Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно» pic.twitter.com/YSws2ppjBw

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 квітня 2019 р.

Так, во время обсуждения ситуации в Венесуэле Кристоф Хойсген перевернул песочные часы в начале речи Небензи, чтобы отсчитать положенные ему 5 минут, однако тому это крайне не понравилось.

“Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно”, – по-хамски ответил постпред России.

Отметим, в начале председательства в апреле Германия анонсировала два нововведения в Совбезе. Страна решила держать открытыми ранее закрытые шторы и ввести ограничение для выступлений глав делегаций – 5 минут.