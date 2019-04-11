Народний депутат із РПЛ Олексій Ленський подав до суду на Уляну Супрун

Народний депутат із Радикальної партії Олега Ляшка Олексій Ленський подав до суду позов з проханням заборонити Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України. Про це повідомляє 5 канал.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва знову надійшов новий позов проти мене. Знову від народного депутата із Радикальної партії Олега Ляшка. Знову з проханням заборонити мені виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України. Знову провадження відкрито за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи”, – розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

“Офіційне пояснення підстав просто переписане з попередніх позовів своїх колег невільних радикалів. Свого роду copy paste, але, мабуть, цього разу зі свого комп’ютера. По факту ж причина – порушення схем та корупційних потоків, звільнення одіозних медичних феодалів і пряма конфронтація з ними”, – зазначила в.о.міністра.