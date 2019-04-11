У столиці шахрай намагався видурути гроші у пенсіонерів

До киян зателефонував незнайомець та розповів, що їх син потрапив у ДТП та йому необхідна медична допомога. Тож до потерпілих додому прийшов так би мовити “кур’єр” забирати гроші під приводом лікування постраждалого родича. Зрозумівши, що це діють аферисти, господарі викликали поліцію. Про це повідомляє поліція Києва

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 58-річної жінки, що у неї в помешканні на вулиці Комарова невідомий намагається заволодіти грішми та б’є її чоловіка. На місце події негайно виїхали група швидкого реагування, яка знаходилась неподалік, слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники столичного главку.

На виході зі вказаної квартири працівники оперативного відділу Солом’янського управління поліції затримали чоловіка, який щойно заволодів грошима господарів та намагався втекти.

«Ним виявився 33-річний житель Запоріжжя, котрий раніше був судимий за вчинення шахрайських дій та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів. У ході поверхневого огляду у правопорушника вилучили понад 6 тисяч доларів США та газовий балончик», – повідомив оперуповноважений карного розшуку ГУНП у м. Києві Юрій Найдюк.

Правоохоронцям жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий та розповів, що її син потрапив у аварію. Незнайомець зазначив, що може приїхати та забрати необхідну суму самостійно для того, аби розпочати лікування. Про подію із сином власниця оселі також повідомила своєму чоловіку, який відразу приїхав додому.

У момент, коли заявниця віддавала гроші зловмиснику, її чоловік зрозумів, що їх намагаються ошукати та хотів самостійно його затримати. Однак шахрай вихопив гроші, почав бити киянина та бризнув йому в обличчя газовим балончиком. В цей час жінка зателефонувала у поліцію, яка негайно прибула за викликом.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Зараз перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.