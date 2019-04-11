У Києві поліцейський вкрав пістолет з місця вбивства ювеліра

Державне бюро розслідувань почало розслідувати крадіжку поліцейським пістолета і відеореєстратора з місця вбивства власника ювелірного бізнесу Сергія Кисельова в Києві.

Розслідування кримінального провадження за фактом вчинення працівниками Дніпровського райвідділу поліції таємного викрадення чужого майна ведеться з 5 березня. Досудове розслідування встановило, що 5 березня, перебуваючи на місці вбивства Кисельова, співробітник Дніпровського райвідділу поліції викрав майно вбитого. Мова йде про предмет, схожий на пістолет.

Держбюро розслідувань отримало інформацію про вчинений поліцейським злочин в цей же день. Згодом на території райвідділу поліції в Дніпровському районі Києва співробітниками ДБР був проведений обшук службового автомобіля підозрюваного.

Предмет, схожий на пістолет «Форт-12» був виявлений на гумовому килимку під переднім пасажирським сидінням автомобіля. Також був знайдений магазин з 13 патронами. Речові докази були арештовані.

Нагадаємо, 5 березня в Дніпровському районі Києва був застрелений ювелірного бізнесу Сергій Кисельов. Чоловік був пов’язаний з так званою справою «діамантових прокурорів».