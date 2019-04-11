Порошенко заявил, что будет баллотироваться в Европарламент

Таким образом глава государства ответил на вопрос, что будет делать в случае победы Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в Европейский парламент на следующих выборах в 2024 году. Об этом глава государства сказал в кулуарах Киевского форума по безопасности.

Порошенко таким образом ответил на вопрос, что будет делать после победы кандидата в президенты Владимира Зеленского на выборах президента.

“В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента”, – сказал президент.

Стоит отметить, что в депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Европейского союза.

Напомним, по данным опроса группы “Рейтинг”, за Зеленского планирует голосовать 51% украинцев. За Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов. Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 5-10 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки – 1,8%.

Джерело: РБК-Украина