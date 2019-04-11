Нападающий брестского “Динамо” и экс-футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал президентские выборы в Украине.

В частности, бывший футболист киевского “Динамо” отметил, что ему нравились шутки о нем в шоу “Квартал 95”.

Очень неожиданно, что в чемпионате Украины по футболу может появиться клуб из Беларуси, за который выступает Милевский.

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Я их очень люблю и Владимиру Зеленскому желаю удачи. Для многих, с кем общаюсь, это будет грандиозное событие, если он станет президентом Украины. Поэтому удачи, здоровья! Посмотрим, чем это все закончится,

– сказал Милевский в интервью на YouTube-канале “Hodasevich-LIVE”.

полное интервью с Артемом Милевским

Источник: 24 канал