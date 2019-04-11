Порошенко сравнил избирательную кампанию Зеленского с сюжетом известного фильма “Эквилибриум”

Вся президентская кампания кандидата Владимира Зеленского больше похожа на сюжет известного фильма “Эквилибриум”. Об этом сообщил президент Украины во время выступления на 12-м киевском форуме безопасности, передает Диалог.UA.

11 апреля появились новые социологические данные относительно рейтингов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, в которых лидирует шоумен.

Отмечается, что президент считает предвыборную кампанию в Украине уникальной, так как один из кандидатов существует только на экране. Порошенко подчеркнул, что реально Зеленский общается с народом только через экран, появляясь на Youtube или на телеканалах.

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Действующий президент убежден, что данная ситуация очень похожа на фильм “Эквилибриум”, в котором никакого лидера на самом деле не было, а существовала некая группа людей, которая правила народом исключительно в своих интересах. При этом Порошенко подчеркнул, что 21 апреля софиты погаснут, а реальность останется. И если Зеленский победит на выборах, то у него появится реальный враг, которого не убедит никакое видеообращение.

Социальные сети взорвала пародия на дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским накануне второго тура выборов президента. В ролике обыграли фрагмент видео знаменитого фильма Люка Бессона “Пятый элемент”.

Фото: Фишки.нет