За розповсюдження відео з кандидатом у президенти поліція відкриває кримінальну справу

За результатами моніторингу соціальних мереж, Національною поліцією виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка. Про це повідомляє Нацполіція

Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження. Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення.

Зважаючи на вищевикладене, за даним фактом Головним слідчим управлінням Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.