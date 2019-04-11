Більше половини українців очікують поліпшення ситуації в Україні після виборів президента, — опитування «Рейтингу»

52% українців сподіваються, що ситуація в країні в результаті президентських виборів швидше покращиться, причому після першого туру виборів позитивні очікування українських громадян зросли майже в 1,5 рази.

Згідно з даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», 25% очікують, що ситуація в країні після виборів президента не зміниться, 16% не змогли відповісти, ще 7% очікують погіршення ситуації.

Тих, хто вірить у оптимістичний сценарій розвитку після виборів, більше серед жителів півдня України, серед молодших за віком і серед виборців кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Близько 30% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 55% дотримуються протилежної точки зору.

83% респондентів вважають, що Україні сьогодні потрібні радикальні зміни. Лише 6% хочуть, щоб все залишалося так, як є, аби не гірше, а 7% — що краще «повернути так, як було раніше», 4% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 5-10 квітня 2019 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів, особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження — не більше 1,8%