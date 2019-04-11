Названо найбільш завантажені авіамаршрути Європи

За даними компанії Sabre Market Intelligence, в 2018 році лідирувало напрямок Лондон (Хітроу) – Нью-Йорк (аеропорт Джона Кеннеді). За цим маршрутом, долаючи відстань у 5,5 тисяч км, за 2018-й прокотилося майже три млн пасажирів.

В цілому ТОП-10 найбільш завантажених маршрутів Європи виглядає так:

Лондон – Нью-Йорк (2,9 млн мандрівників);

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Лондон – Дубай (2,6 млн);

Лондон – Дублін (1,8 млн);

Стамбул – Тегеран (1,7 млн);

Лондон – Амстердам (1,7 млн);

Лондон – Лос-Анджелес (1,6 млн);

Лондон – Сінгапур (1,5 млн);

Лондон – Гонконг (1,5 млн);

Париж – Нью-Йорк (1,5 млн);

Лондон – Франкфурт (1,5 млн).

У 2017 році в аналогічному рейтингу лідирувало напрямок Лондон (Хітроу) – Дубай (аеропорт Дубай), проте в 2018-му пасажиропотік на ньому впав на 16,6 %.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», визначено найпопулярніший авіамаршрут в світі.

За матеріалами Delfi.ee

Читайте також:

Британська авіакомпанія змінила логотип із-за різноманітності пасажирів

Сінгапурські авіалінії будуть годувати пасажирів органічними овочами

Авіакомпанія United Airlines ввела графу «третя стать» у квитках