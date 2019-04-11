Порошенко звинуватив половину українських військ у «роботі на Путіна», — журналіст

Фраза «А то Путін нападе» вже давно стала однією з найпопулярніших серед українських політиків. Саме цією фразою досить часто прикриваються сумнівні схеми, виправдовуються провали законопроектів і так далі: загалом, універсальний аргумент. Тому нове гасло Петра Олексійовича вже нікого, в принципі, і не здивував. Звучить він так: «або я, Або Путін». Також можна зустріти варіацію «або ЄС, Або Росія», але суть залишається та ж.

Цікаво ось що: цим гаслом Петро Порошенко звинувачує в проросійській позиції не тільки свого опонента Володимира Зеленського, а й, по суті, всіх за нього голосували. Те ж саме стосується і армії. За такою логікою, в рамках передвиборної кампанії Петра Порошенка практично половину військових звинуватили в роботі на будь-кого іншого, як на Володимира Путіна.

На підтвердження такого трактування нового гасла президента виступають цифри. Адже на закритих виборчих дільницях ВСУ Петро Порошенко та Володимир Зеленський в абсолютному вимірі отримали приблизно однакову кількість голосів – незначний відрив на користь Гаранта. Всього 61 голос. І це при тому, що багатьох військових відкрито примушували голосувати за чинного президента. І нікого не хвилює, що випадки, коли армійці вітаються з Головнокомандувачем з явним запізненням і з-під палиці комбата, або ж і зовсім відмовляється потиснути руку, лише частішають.

Цікаво, що на спецдільниці у військовому містечку навчального центру ЗСУ в Старичах, де проходить підготовка частин ЗСУ з інструкторами НАТО, Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка на 305 голосів, а на спецдільниці у Дніпровському військовому госпіталі – на 55 голосів. Крім того, Володимир Зеленський виграв на більшій кількості військових спецділянок в зоні проведення ООС на Донбасі, а саме – на 31.

Так що ж виходить, пан президент? Чи вірно ми витлумачили Ваш новий гасло? Невже Ви дійсно хочете сказати, що все, що віддали свою перевагу Володимиру Зеленському в ході першого туру і мають намір зробити це і в другому, є зрадниками і відвертими фанатами Володимира Путіна? І невже шалений прагнення утриматися за владу розв’язує руки настільки, що можна спокійно, та ще й прямо, звинуватити половину військ в симпатіях до окупантові? Невже така підлість – виправдана?

Адже зовсім недавно армія була для Гаранта однією з основних складових його можливості пропіаритися, а коли військові показали свою позицію, виходить, вони стали зрадниками?