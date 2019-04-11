21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність: апетити Путіна нікуди не дінуться, — Порошенко

Ослабленая, рассоренная після виборів Україна з недосвідченим президентом — це можливість для Путіна здійснити агресію проти нашої держави.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Київському форумі безпеки в четвер.

«Шоу, яке сьогодні мій опонент намагається перетворити президентські вибори, багатьом може подобатися. Імпонувати новизною, нетрадиційністю, дотепністю. Але після 21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність», — сказав він.

Порошенко підкреслив, що новообраний президент, хто б ним не став, виявиться один на один з об’єктивом камери або смартфона, а з досвідченим і безкомпромісним ворогом: «Путін і його апетити нікуди не подінуться. Це ж не комп’ютерна гра. І проекти Новоросії або Малоросії. І сухопутний коридор в Крим…»

«Ослабленая, рассоренная після виборів Україна з недосвідченим президентом — це можливість для Путіна. Хижаки зазвичай нападають на жертву саме тоді, коли вона поранена і слабка. Якщо Верховний головнокомандувач НЕ розставляє червоні лінії, то це запрошення Путіна до агресії проти нас», — резюмував він.