На Сумщині затримали банду, яка розкрадала магістральні нафтопроводи

Під час обшуків правохоронці виявили ємності зі слідами нафтопродуктів, а також обладнання і техніку, яку використовували для несанкціонованих “врізок”

Сьогодні, 11 квітня, Охтирською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Охтирського відділу поліції за оперативного супроводу спецпідрозділів поліції було проведено шість обшуків у одному із сіл Охтирського району та Охтирці щодо встановлення осіб, причетних до несанкціонованого втручання в роботу об’єктів системи магістральних нафтопроводів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Сумщини

Досудове слідство за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних нафтопродуктопроводів) КК України триває. Після отримання результатів необхідних експертиз буде надано правову оцінку діям осіб, причетних до несанкціонованого втручання в роботу об’єктів системи магістральних нафтопроводів з метою викрадення нафтопродуктів.