У Києві на Шулявці сталася серйозна ДТП: фура повністю перекрила вулицю

Серйозна ДТП сталася на Шулявці недалеко від ТЦ на вулиці Вадима Гетьмана, 6. Близько 15:00 там зіткнулися фура та два легковики – Nissan і Toyota. В результаті ДТП вантажний автомобіль практично повністю перекрив вулицю Вадима Гетьмана.

За попередньою інформацією, всі три машини їхали в попутному напрямку в бік Шулявки, однак, найімовірніше, перед закритим Шулявським шляхопроводом водій фури вирішив в порушення ПДР розвернутися у зворотний бік. Однак цей маневр через габарити не вдався і фура зачепила задньою частиною Nissan, який в підсумку в’їхав в Toyota

Внаслідок ДТП практично перекрита вся вулиця Гетьмана, для проїзду машин залишилася тільки одна смуга громадського транспорту. Також аварія загрожує заторами, які вже починають спостерігатися з Кардач.