У Судані після перевороту звільнили всіх політв’язнів

Всі політичні в’язні були звільнені з в’язниць Судану.

Згідно з інформацією видання, Служба національної безпеки і розвідки оголосила про звільнення всіх політичних ув’язнених по всій країні.

Раніше з’явилася інформація про звільнення всіх політв’язнів і тих, хто був заарештований в ході останніх масових акцій протесту в столиці. З самого ранку родичі затриманих штурмували будівлі, де утримувалися ув’язнені.

Нагадаємо, сьогодні з’явилася інформація про можливий військовий переворот і відсторонення від посади президента Омара аль-Башира, який сам прийшов до влади в 1989 році в результаті путчу.

Масові акції протесту, викликані невдоволенням значним підвищенням цін, проходять в Судані з грудня 2018 року. Вони не припинилися і після того, як в лютому аль-Башир розпустив центральний уряд і оголосив надзвичайний стан.