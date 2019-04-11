Виборців підкуповують перед другим туром виборів – Аваков

Глава МВС прогнозує оголошення до 21 квітня підозри винним у підкупі виборців.

Правоохоронці продовжують фіксувати і припиняти роздачу грошей для голосування за одного з кандидатів на пост президента України. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Інтерфакс-Україна в четвер, 11 квітня.

«Продовжуємо фіксувати роздачу грошей, «сітки». Ми їх припиняємо, думаю, що успішно. Наприклад, вчора це було в Чернігівській області. На Київщині тривають, у Василькові, слідчі дії. Я думаю, що там до другого туру (21 квітня) справа дійде до оголошення підозри винним», – сказав Аваков журналістам в кулуарах Київського безпекового форуму.

При цьому він відмовився уточнювати, про кого саме з двох кандидатів, йдеться: «Я не буду називати кандидата, але я думаю, що ви і так прекрасно це побачите в інформаційних повідомленнях».

За його словами, сили правоохоронців сконцентровані на тому, щоб забезпечити проведення другого туру президентських виборів в рамках закону.