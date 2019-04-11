Вчені показали відбитки самого дрібного динозавра

Міжнародна група палеонтологів вивчила рідкісну знахідку, зроблену в Південній Кореї. При розкопках у формації Чінджу археологи виявили сліди мініатюрного динозавра крейдяного періоду. Вони зберегли неймовірно чіткі відбитки шкіри стародавнього ящера.

Вчені відзначили, що скам’янілі сліди динозаврів зустрічаються досить часто, але лише 1 відсоток з них зберігає відбитки шкіри. Вони знайшли 5 слідів на плиті з дрібного сірого пісковику, який покритий шаром чорного аргілітів.

Експрес-інформація по країні

Республіка Корея – держава в Східній Азії, розташована на Корейському півострові.

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Найбільші міста: Сеул, Пусан, Інчхон, Кванджу, Тегу, Теджон, Ульсан

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 100210 км2 (109-я в світі)

Населення – 51,43 млн чол. (27-я в світі)

Офіційна мова – корейська

Релігія – християнство, буддизм

ІЛР – 0,898 (17-я в світі)

ВВП – $1,410 трлн (13-я в світі)

Валюта – південнокорейська вона

Межує з КНДР

Відбитки належать одну з найменших тероподів, що належать до ихнотаксону Minisauripus. Вік знахідки досягає 112-120 мільйонів років. Дані сліди Minisauripus є найбільш давніми з усіх відомих. Їх довжина складає всього 25 міліметрів. Дослідники виміряли відстань між слідами і прийшли до висновку, що двоногий динозавр, який їх залишив, був досить мініатюрним. Довжина його тіла досягає 28.5 сантиметрів. Ймовірно, він рухався зі швидкістю 2.5 метра в секунду (а людина ходить зі швидкість 1.4 метра в секунду).

По текстурі шкіра ящера нагадує наждачний папір середньої зернистості. Вона була покрита маленькими лусочками з діаметром близько 0,5 міліметра.

Дослідники вважають, що шкіра нагадує динозавра лапи деяких пернатих, які мешкали в крейдяному періоді на території сучасного Китаю. Слід лусочок також нагадує текстуру шкіри більш великих рослиноїдних і м’ясоїдних динозаврів. Палеонтологи назвали лускаті структури на лапах Minisauripus віддаленій і дуже зменшеною копією луски на лапах гігантських бронтозавров.

Сліди були залишені на тонкому шарі бруду, який можна порівняти з шаром свіжої фарби товщиною 1 міліметр.

Дослідники відзначили, що шкіра динозавра була досить еластичною і м’якою. Вона трохи розтягувалася між пальцями лап. Завдяки цьому так зване зчеплення з поверхнею було високим, а відбиток вийшов чітким.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Південній Кореї знайшли сліди самого крихітного динозавра в світі.

За матеріалами Znaj

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