Порошенко призначив суддів Антикорупційного суду України: повний список

Президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду та вищого Апеляційного антикорупційного суду.

Про це повідомляє прес-служба глави держави в Facebook. Лідер нації зазначив, що з створенням антикорупційного суду завершено створення незалежної антикорупційної інфраструктури.

«У вас є всі важелі, всі інструменти, щоб бути успішними. Моя роль завершується тепер і зараз, під час вашої присяги… Я радий, що в суді будуть працювати і судді, адвокати, науковці. Я впевнений, що кожен з вас повірив в реформу, повірив у цей суд і почав з нового аркуша», — заявив Порошенко під час призначення.

Згідно з указом президента, на посаду суддів Вищого антикорупційного суду призначено: Олена Танасевич, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Леся Федорак, Оксана Олійник, Тетяна Гавриленко, Андрій Бицюк, Олег Колиуш, Дубас Віталій, Віталій Крикливий, Ярослав Шкодин, Олег Федоров, Володимир Воронько, Ногачевський Віктор, Олексій Кравчук, Наталія Мовчан, Олег Ткаченко, Катерина Широка, Тимур Хамзін, Євген Крук, Ольга Саландяк, Катерина Сікора, Віра Михайленко, Лариса Задорожна, Інна Білоус, Маркіян Галабала, Сергій Мойсак.

Суддями апеляційної палати Антикорупційного суду стали: Сергій Боднар, Валерія Чорна, Інна Калугіна, Віктор Панкулич, Андрій Нікіфоров, Данила Чорненькая, Дмитро Михайленко, Володимир Цікало, Ігор Панаид, Микола Глотов, Олександр Насінників, Віталій Марчак.

Верховна Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду в червні 2018 року. У березні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів. 1 квітня розпочався тритижневий курс навчання. Перші справи суд зможе розглядати вже через кілька місяців.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, суд буде розташований за двома різними адресами у Солом’янському районі Києва. Обидва ці будівлі раніше перебували у віданні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та потребують капітального ремонту. За попередніми розрахунками, роботи будуть завершені не раніше середини 2020 року. Вищий антикорупційний суд тимчасово буде розташовуватися в приміщеннях Печерського районного суду Києва на Хрещатику і Хрестовому провулку.