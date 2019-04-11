Участник “Квартал 95” Пекалов обвиняет Манжосова в проплаченной пресс-конференции о Зеленском

Действующий участник студии “Квартал 95” Александр Пекалов заявляет, что экс-участник Денис Манжосов взял деньги за организацию пресс-конференции о истории его отношений с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом Пекалов сообщил журналистам.

“Есть информация, что он взял деньги за это”, – сказал Пекалов.

При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Пекалов отметил, что хотел бы услышать, о чем будет говорить Манжосов.

Он добавил, что не видел Манжосова около 6 лет и не знает, о чем он будет рассказывать.

Пекалов подчеркнул, что Манжосов ушел из команды “Квартала” уже давно.

Джерело: Українські Новини