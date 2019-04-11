Василий Ломаченко готов боксировать с Конором Макгрегором

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12- 1, 9 КО) перед поединком с Энтони Кроллой, который состоится в ночь на субботу в Лос-Анджелесе, порассуждал о возможности проведения боя со скандальным представителем смешанных боевых искусств ирландцем Конором Макгрегором, сообщает издание Сегодня.

“Макгрегор – шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Нет, не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в настоящем поединке нет никаких шансов. Согласился ли бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень легким. Я бы получил удовольствие от такого поединка”, – заявил Василий Ломаченко.

Стоит ометить, что у Конора Макгрегора уже есть опыт боксерских поединков. Его бой против Флойда Мейвезера состоялся в 2017 году в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе и завершился пебедой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде. За тот поединок, который является самым кассовым в истории бокса, Мейвезер получил 300 миллионов долларов, а Макгрегор – 80 миллионов.

Фото: AFP