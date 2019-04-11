США подали до суду позов на $50 млн за авіакатастрофі в Ефіопії

Позов поданий на захист інтересів сім’ї 54-річного загиблого громадянина Канади Деріка Льюги.

Перший позов по справі про катастрофу Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines поданий до суду США. Про це повідомив адвокат Ігор Трунов, який представляє інтереси сім’ї загиблого в авіакатастрофі громадянина Канади, пише ТАСС у четвер, 11 квітня.

“Ми направили перший позов до суду округу Кук в Чикаго компанії Boeing і авіакомпанії про відшкодування шкоди. Сума вимог за позовом становить $50 млн”, – розповів адвокат.

Відзначається, що на стадії оформлення знаходяться документи ще від 15 сімей загиблих.

За словами адвоката, позов поданий на захист інтересів сім’ї 54-річного загиблого громадянина Канади Деріка Льюги – голови фонду Кенійських громадян в Калгарі і члена правління Abeingo Association Canada. Троє дітей загиблого залишилися сиротами.

Нагадаємо, літак Boeing 737 MAX розбився в Ефіопії 10 березня. Жертвами трагедії стали 157 осіб. Після краху польоти літаків цього типу заборонили ЄС, Туреччина, Україна, Канада, Індонезія, Південна Корея, Китай, Оман, Малайзія, Сінгапур, Австралія, Грузія, Алжир.