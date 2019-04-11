Лукашенко пригрозив перекрити російські нафтопроводи

Президент Білорусії Олександр Лукашенко провів нараду з економічним блоком уряду, на якому заявив, що відтепер транзитні нафтопроводи в країні будуть закриватися на ремонт, коли це знадобиться, незважаючи на необхідність прокачування російської нафти в ЄС.

Таку жорстку реакцію білоруського лідера викликало рішення Россільгоспнагляду заборонити ввезення яблук і груш з Білорусії, а також імпорт через Білорусію турецьких груш. Лукашенко вважає, що Росія закриває свій ринок для Мінська.

Більш того, білоруський президент назвав ці дії РФ санкціями. Москва сама перебуває під санкціями і засуджує введені проти неї обмеження, однак «подібною зброєю воюють проти своїх найближчих союзників», – підкреслив Лукашенко.

“Те добро, яке ми робимо для РФ, воно нам постійно обертається злом, – сказав президент. – Там вже знахабніли до такого ступеня, що починають нам викручувати руки”. Лукашенко розпорядився прийняти «відповідні заходи».

Він нагадав про ситуацію, що півтора роки тому необхідності ремонтувати йдуть через Білорусь нафтопровід і нафтопродуктопровід. Їх «треба було б» закрити, але Мінськ цього не зробив, а ремонтував їх «в авральному порядку», оскільки розумів, що це завдасть шкоди Росії — за цим трубопроводах йде «головний експортний продукт» Москви.

Проте зараз ситуація змінилася. «Якщо потрібно поставити на ремонт нафтопроводи та нафтопродуктопроводи, які йдуть через Білорусь, ставте і ремонтуйте», – резюмував Лукашенко.

А раніше стало відомо, що Білорусь має намір підняти тариф на транзит російської нафти до Європи по нафтопроводу “Дружба”. Зростання тарифу з 1 травня може скласти 23% по відношенню до чинного.

“Тариф на транспортування нафти по території Білорусі – найнижчий серед тарифів у країнах, що здійснюють транзит нафти, і становить на сьогоднішню дату 0,86 долара на 100 тонно-кілометрів”, – зазначив голова концерну “Белнефтехим” Андрій Рибаков.

Наприклад, питомий тариф на транспортування нафти по території Польщі вище білоруського на 22% (1,05 долара), на території України – на 62% (1,39 долара).

Крім того, зазначив глава “Белнефтехима”, до роботи трубопровідного транспорту нафти в країні пред’являються серйозні технічні та природоохоронні вимоги, оскільки Білорусь є соціально та екологічно відповідальної країною”.

Згідно з чинним угоди з регулювання тарифів на послуги з транзиту нафти по магістральних трубопроводах, сторони допускають плановий і позаплановий перегляд тарифів.

У січні 2019 року була проведена планова індексація тарифу на 7,6%. Нові тарифи вступили в силу 1 лютого 2019 року. Для позапланового перегляду тарифів Мінськ повинен внести обґрунтовані пропозиції для узгодження з Росією.

Історія підйому ставок тарифу така. З початку 2015 року білоруські споживачі навмисне недоплачували за спожитий російський газ, домагаючись зниження ціни на нього. Всі спроби врегулювати ситуацію успіхом не увінчалися.

Паралельно Мінськ зайнявся транзитним шантажем. Він захотів підвищити тариф на транзит російської нафти в середньому аж на 50%. Це вимога було для Білорусії не стільки економічною необхідністю, скільки одним з інструментів тиску на Москву.

В даний час Білорусь незадоволена тим, що Росія не поспішає компенсувати Мінську втрати від реалізації податкового маневру. В його рамках експортне мито на нафту буде знижена, а податок на видобуток вуглеводнів збільшений. Згідно параметрам маневру, передбачений негативний акциз для виробників нафтопродуктів, що виробляють високоякісне паливо для внутрішнього ринку.

В минулому році, коли ще не почав діяти податковий маневр, білоруський імпорт нафти з Росії здійснювався безмитно. З поточного року ставка ПВКК буде поступово підвищуватися, відбудеться також обнулення експортного мита.

Білорусії доведеться закуповувати російську нафту вже за світовими цінами. З цим у республіці поки не можуть змиритися, оскільки раніше Мінськ завжди отримував від РФ преференції. Білоруські влади за давно сформованою традицією не направляють нафтові експортні доходи, а також доходи від реалізації нафтопродуктів в бюджет.

Ці кошти є джерелом для погашення зобов’язань за зовнішнім державним боргом. Тепер Білорусь буде змушена знаходити додаткові кошти для погашення держборгу, якщо Росія не «компенсує» їй втрати, які виникнуть через податкового маневру.