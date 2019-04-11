Жителям Литви обіцяють по 1000 євро за відмову від старого авто

Країна буде заохочувати покупку нових авто.



Міністр навколишнього середовища Литви повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів жителям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення покупки нового авто.

“Потрібно допомогти людям відмовитися, і ми вважаємо, що ця мотивуюча цифра повинна бути близько тисячі євро, при відмові від старого автомобіля і покупку нового”, – сказав міністр Кястутіс Мажейка.

У розглянутих Кабміном Литви в середу заходах по скороченню викидів забруднюючих на таке фінансове заохочення передбачено виділити з держбюджету 30 млн євро.

Жителі, які відмовилися від забруднюючих автомобілів, також зможуть отримати пільги на громадський транспорт.

Органам самоврядування, які придбали громадський транспорт, що працює на природному газі або водні, також буде виділено по 30 млн євро.

Органам самоврядування п’яти найбільших міст і курортів, які запровадили системи, що обмежують рух транспортних засобів, що працюють на дизельному паливі, планують виділити заохочення у розмірі 20 млн євро.

Фінансову допомогу також планується виділити мешканцям, які замінять дров’яні печі на теплові насоси або підключаться до систем централізованого опалення.