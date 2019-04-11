Саму погану українську ремонтують трасу за новою технологією

В Кіровоградській області дорожники завершили перший етап капітального ремонту національної траси Кропивницький – Миколаїв, яка вважається найгіршою в Україні. Дорога ремонтується за новою технологією із застосуванням холодної регенерації.

По суті, це навіть не капітальний ремонт, а будівництво нової траси. В такому поганому стані вона знаходиться.

На ділянці дороги в 5 км дорожники фрезою повністю зняли пошкоджені шари, потім щебінь і асфальт змішали з в’яжучими компонентами, і постелили рівномірним шаром, як основу. В результаті, після того, як попрацювала спецтехніка, вийшла відмінна дорога. До того ж вона здатна витримати великі навантаження.







В Україні лише починають активно використовувати холодну регенерацію при ремонтах доріг, а в Європі та США вона відома вже кілька років.