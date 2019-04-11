У Порошенка заявили, що у нього вкрали 2% голосів у першому турі

У першому турі президентських виборів у чинного президента України Петра Порошенко «вкрали» 2% голосів.
Про це заявив радник глави держави Юрій Бірюков на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«У Порошенка вкрадено близько 2% голосів у першому турі», — написав він.
За його словами, перший тур показав різний. Показав провали в інформаційній політиці, помилки, проблеми і зрада.
Юрій Бірюков заявив, що зрада полягала в тому, нібито під виглядом спостерігачів і членів виборчих комісій від президента заводили людей, які націлені на зовсім інший результат.
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