У Порошенка заявили, що у нього вкрали 2% голосів у першому турі

У першому турі президентських виборів у чинного президента України Петра Порошенко «вкрали» 2% голосів.

Про це заявив радник глави держави Юрій Бірюков на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«У Порошенка вкрадено близько 2% голосів у першому турі», — написав він.

За його словами, перший тур показав різний. Показав провали в інформаційній політиці, помилки, проблеми і зрада.

Юрій Бірюков заявив, що зрада полягала в тому, нібито під виглядом спостерігачів і членів виборчих комісій від президента заводили людей, які націлені на зовсім інший результат.