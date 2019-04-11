У КМІС вважають, що підсумки виборів збігатимуться з опитуваннями, і Зеленський здобуде перемогу

Згідно з опублікованими 11 квітня підсумками опитування соціологічної групи «Рейтинг», за яким шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський здобуде перемогу у другому турі виборів, отримавши на 40% більше голосів виборців, ніж чинний президент Петро Порошенко, ймовірно підтвердяться під час проведення голосування.

За словами заступника виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, результати проведених серед виборців опитувань можуть збігтися з підсумками другого туру президентських виборів.

«На даний момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, як показують опитування», — заявив Антон Грушецький.

Також він зазначив, що для значного зменшення своєї підтримки виборцями Володимир Зеленський повинен дуже серйозно дискредитувати свою кандидатуру.

У той же час резонансні дебати між кандидатами можуть вплинути на рішення обмеженого числа виборців.